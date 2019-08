Milinkovic, Lotito vuole giocarsi il bonus: rinnovo a fine mercato per il ‘Sergente’

La Lazio potrebbe gratificare Milinkovic con un nuovo contratto e nuovi premi: ora guadagna tre milioni, si pensa all’aumento

Ad un giorno dalla chiusura del calciomercato inglese, Milinkovic-Savic ha messo in conto la possibilità di restare almeno per un altro anno alla Lazio. Questo, però, non sembra avergli cambiato l’umore, considerando i sorrisi che dispensa in quel di Marienfeld e la serietà con cui si sta preparando, insieme al resto della squadra, alla prossima stagione. In caso di permanenza nella Capitale, riporta il Corriere dello Sport, il presidente Claudio Lotito, alla fine del calciomercato, starebbe pensando ad un possibile ulteriore rinnovo di contratto. Quello attualmente in essere consiste in tre milioni di parte fissa ed alcuni bonus che permettono di superarli, con scadenza 2023. Le cessioni di Neto e Jordão, oltre al prestito di Badelj e l’addio di Basta, ha permesso a club capitolini di incassare soldi e risparmiare su qualche ingaggio. Per questo, si potrebbe pensare di alzare la parte fissa dell’ingaggio del ‘Sergente’, aggiungendo dei bonus. Da non dimenticare, però, che c’è da rinnovare anche il contratto di Felipe Caicedo.