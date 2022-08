UFFICIALE - Isco al Siviglia! E ora per Luis Alberto....

Isco ha scelto la sua prossima squadra: giocherà nel Siviglia. E ora per Luis Alberto si complica la pista spagnola

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Siviglia ha annunciato il principio d’accordo con Isco, che lascia il Real Madrid. Questo il comunicato sul giocatore, che praticamente chiude quasi ogni possibilità a Luis Alberto di approdare nel club andaluso.

LA NOTA – Il Sevilla FC ha raggiunto un principio di accordo con il giocatore Francisco Román Alarcón Suárez, noto come Isco (Benalmádena, Malaga, 21 aprile 1992) come terzo rinforzo del Sevilla FC per la stagione 2022/23. L’attaccante è già a Siviglia, per superare questo lunedì le visite mediche. Se tutto andrà bene, firmerà il suo contratto per le prossime due stagioni.