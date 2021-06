UFFICIALE Fiorentina, Gattuso non è più l’allenatore: il comunicato

Gennaro Gattuso e la Fiorentina si separano a neanche un mese dall’annuncio ufficiale

È già finita tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina. La causa scatenante sarebbe il rapporto tra il super procuratore Jorge Mendes, che cura anche gli interessi dell’allenatore, e la società viola dopo il gioco al rialzo per Sergio Olivera. Ad annunciare la separazione, lo stesso club toscano con un comunicato ufficiale.

«ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano».