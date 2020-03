Uefa, domani riunione con le federazioni: a rischio la Nations League

UEFA, in programma domani il meeting con le federazioni per fare il punto della situazione su tutte le competizioni europee

La UEFA ha convocato per domani i segretari generali delle sue 55 associazioni affiliate per una riunione in video conferenza. Questo per fare il punto della situazione e discutere dell’eventuale riprogrammazione delle partite in calendario. Come riporta il noto quotidiano sportivo spagnolo AS, l’incontro esaminerà gli sviluppi di tutte le competizioni delle squadre nazionali e dei club, oltre a discutere di questioni come i contratti dei giocatori e i trasferimenti.

Per ciò che riguarda le nazionali, dopo il rinvio degli Europei 2020, sembrerebbe a rischio anche la Nations League 2020-21, il cui inizio è fissato per il 3 settembre.