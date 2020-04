UEFA, saranno tre giorni decisivi per creare un piano per portare a termine anche le competizioni europee

Tre giorni per prendere una decisione definitiva. Tre giorni per capire in quale direzione dovrà andare il calcio europeo. Come riportato sul sito ufficiale della Uefa oggi si terrà una sessione informativa per i segretari delle 55 federazioni.

All’ordine del giorno ci sarà la decisione sulle date per concludere le attuali coppe, poi la conferma per le date della prossima stagione.