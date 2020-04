La UEFA ha inviato una lettera alle Federazioni dando un mese, come limite di tempo, per consegnare i piani di ripresa

La UEFA, tramite una lettera inviata alle varie Federazioni, ha dato loro un mese di tempo per comunicare il piano per concludere la stagione in tutti i campionati di prima divisione, tra cui, ovviamente, figura anche la Serie A.

Come riportato da Sky Sport, entro il 25 maggio dovranno essere chiare le tappe e la data della ripresa ed il format con cui concludere la stagione.