UEFA intransigente: ecco il piano per la conclusione della stagione

La UEFA ha ribadito il 3 agosto come deadline per i campionati: conclusione regolare o formula dei playoff/playout

La UEFA ha ribadito la necessarietà di concludere le stagioni entro il 3 agosto, attraverso il Comitato Esecutivo. Dopo quella data, ci si occuperà delle Coppe.

Come riferito da Sky Sport, la UEFA può accettare variazioni quali i playoff e i playout. Nell’eventualità in cui la stagione non potrà essere portata a termine, verranno considerati i meriti sportivi della stagione 2019/20 per le qualificazioni alle coppe e per le classifiche nazionali.