UEFA Festival di Piazza del Popolo, Fondazione S.S. Lazio 1900 e Roma Cares si uniscono per dire no alla violenza

La Fondazione S.S. Lazio 1900 e Roma Cares si sfideranno per lanciare un messaggio contro la violenza. Domenica 20 giugno, alle ore 16:30, al UEFA Festival di Piazza del Popolo, le due fondazioni giocheranno un torneo tre contro tre indossando maglie col messaggio #noviolence. L’evento è volto alla promulgazione dei valori propri dello sport – lealtà e rispetto – e al rifiuto della violenza negli stadi.

Saranno presenti Luigi Corino, ex calciatore della S.S. Lazio, Angelo Mellone, Vice direttore di Rai 1, lo scrittore Federico Moccia e il giornalista e speaker radiofonico Guido De Angelis. Presenzieranno inoltre Gabriella Bascelli, presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, Antonio Buccioni, presidente onorario della fondazione e presidente della S.S. Lazio Polisportiva, Federico Eichberg, vice presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 e vice presidente della S.S. Lazio Polisportiva.

Parteciperanno inoltre Anna Nastri, Responsabile Sviluppo Progetti e Business S.S.Lazio S.p.a. e Suor Annika Fabbian, giocatrice della Seleçao Sisters Calcio – la Nazionale delle suore – affiliata alla S.S. Lazio Calcio e presieduta dal Dott. Claudio Lotito.

Le due fondazioni, inoltre, riqualificheranno i murales i murales dedicati a Paparelli, De Falchi e Sandri.

BASCELLI – «L’evento di domenica è un inno alla rinascita dopo mesi difficili» ha commentato la Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 «ed è la dimostrazione che lo sport ha un potenziale unico nell’infondere speranza alla cittadinanza. Come Fondazione S.S. Lazio 1900 siamo onorati di poter collaborare assieme alle amiche e agli amici di Roma Cares nel diffondere un messaggio così importante come la lotta alla violenza negli stadi. Lo sport – come diceva Nelson Mandela – ha il potere di cambiare il mondo, di creare speranza e di unire le persone. E noi, uniti nel ricordo sempre attuale di Vincenzo Paparelli, Antonio De Falchi e Gabriele Sandri, e a sostegno di tutti coloro che trovano il loro senso nell’adesione a un sentire comune, siamo pronti a “dispiegare le ali”, leali alla Città».

SCALERA – «Veniamo da una stagione che ha visto il Club incessantemente impegnato sul territorio» ha aggiunto l’External Affairs Director dell’ AS Roma «siamo stati negli ospedali, nelle case famiglia, nelle scuole e nelle strade della nostra città per portare messaggi di solidarietà e gesti concreti in un periodo, quello della pandemia, che ha messo a dura prova tutti noi. L’attenzione ai valori dello sport è sempre stata una prerogativa dell’AS Roma: siamo per questo felici di poter partecipare a questo evento e di poter dare un contributo alla promozione dei principi di lealtà sportiva e al contrasto di ogni forma di violenza».