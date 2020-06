UEFA, Ceferin: «Felice che riparta la Serie A». E sui tifosi allo stadio…

Aleksander Ceferin, Presidente della UEFA, ha tenuto una conferenza stampa dopo l’assemblea del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo dell’UEFA si è ritrovato per prendere numerose decisioni, in vista di Euro 2021. Al termine dell’assemblea, il numero uno Aleksander Ceferin ha tenuto una conferenza stampa:

SERIE A – «Ovunque il calcio riparta e ovunque i campionati finiscano senza rischio per nessuno, io sarò felice. Sono felice che la Serie A riparta, sono felice che porti gioia alle persone e non vedo l’ora di vedere altre partite del campionato italiano».

TIFOSI – «Se dovessi rispondere oggi, non penso che sarebbe possibile avere spettatori alle ‘Final Eight’ di Champions ed Europa League, ma le cose cambiano rapidamente: un mese fa non potevo dire se avremmo ripreso a giocare e ora lo faremo. Non abbiamo deciso ancora se ci saranno o no spettatori, valuteremo la situazione all’inizio di luglio e vedremo. Sarebbe sbagliato per noi deciderlo in anticipo in base alla situazione in questo momento».