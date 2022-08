Udogie Lazio, il Tottenham fa sul serio: pronta un’offerta da 25 milioni

Il Tottenham fa sul serio per Destiny Udogie: pronta un’offerta da 25 milioni da parte del club inglese

Il Tottenham è in forte pressing per trovare l’intesa con l’Udinese per Destiny Udogie, esterno mancino classe 2002, seguito anche da Lazio, Juve e Inter.

Secondo quanto riporta Sky Sport sarebbe pronta un’offerta da 25 milioni di euro da parte del club allenato da Antonio Conte. Vedremo se l’Udinese respingerà questo faraonico assalto o se invece lascerà partire anche Udogie dopo Molina.