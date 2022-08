Udogie, la Juve non molla il gocatore: pronta un’offerta irrinunciabile?

Udogie è stato uno dei nomi fatti per il futuro della Lazio, sul ragazzo però è forte l’interesse della Juve che prepara l’offerta



Non è ancora tramontata l’idea della Juventus di provare ad assicurarsi Destiny Udogie nel corso di questa sessione di mercato. A riportarlo è Tuttosport, che fa il punto sul potenziale affare.

L’Udinese vorrebbe tenerlo in rosa almeno per un’altra stagione, in modo che il ragazzo possa continuare nel suo percorso di crescita. Tuttavia un’offerta irrinunciabile, quantificabile intorno ai 20 milioni di euro, potrebbe far vacillare il club friulano.