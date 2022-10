Udinese, prove tattiche anti Lazio: il report dell’allenamento

L’Udinese si è allenato oggi svolgendo prove tattiche anti Lazio: ecco il report della seduta al Bruseschi

REPORT – «Seduta dedicata interamente alla tattica per i bianconeri quest’oggi sui campi del Bruseschi in preparazione del match contro la Lazio di domenica. Domattina in programma la rifinitura e nel pomeriggio è fissata la partenza per Roma».