Udinese, problemi per Cioffi: lungo stop per un difensore. Salta anche la Lazio, avversaria dei bianconeri nel mese di gennaio

Brutte notizie in casa Udinese, per quanto riguarda le condizioni di Jaka Bijol, che si è dovuto operare oggi per ridurre la frattura da stress al piede destro rimediata nella sfida contro la Roma.

Il difensore rientrerà nel 2024, e probabilmente salterà la sfida con la Lazio del 7 gennaio 2024.