Udinese, problemi Covid? Out Lasagna e Okaka, in panchina non c’è Gotti

Udinese, problemi Covid in attacco? Out Lasagna e Okaka, in panchina non c’è Gotti

Friulani a Roma senza Lasagna, acciaccato, e Stefano Okaka, la notizia dell’indisponibilità costringe Gotti a schierare Forestieri e Pussetto in avanti. In panchina va Cioffi.

Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Lazio: «Diverse assenze, sono dovute al Covid? Nel mezzo di questa epidemia l’Udinese era un’isola felice perché, grazie all’organizzazione della società, avevamo stabilito dei protocolli che ci avevano aiutato a non subire contagi. Poi un giocatore rientrato dalle nazionali è risultato positivo a da lì sono sorti nuovi contagi. Ovviamente non è colpa sua, ma di un sistema Fifa che in questo momento non funziona, e noi ne paghiamo le conseguenze. Quando noi paghiamo gli stipendi, proteggiamo i nostri calciatori impiegando altre risorse e poi dobbiamo subire dei danni non possiamo che denunciare tutto ciò a gran voce».