Udinese, Pozzo scherza: «Scudetto? Non lo butterei via, però...»

Giampaolo Pozzo, patron dell’Udinese, ha analizzato l’inizio di stagione dei friulani scherzando sull’obiettivo scudetto

Pozzo, patron dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio Rai in merito alla stagione della squadra. Le sue dichiarazioni:

«Dopo nove partite possiamo dire che la squadra c’è e c’è anche un grande allenatore. Possiamo pensare a un futuro, non da Scudetto, ma un ottimo campionato. Le prove sono convincenti. Obiettivo? Vincere il più possibile e poi alla fine si faranno i conti. Poi se dovesse arrivare lo Scudetto non lo butto via (ride n.d.r.). A parte gli scherzi vogliamo continuare così. Siamo ambiziosi e lo siamo sempre stati. Difficile fare paragoni con le altre squadre avute ma senza dubbio è tra le migliori».

