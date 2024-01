Udinese, Lucca punta la Lazio: il giocatore ha quell’ obiettivo. I dettagli in vista della sfida di domenica

La Lazio si prepara per sfida contro l’ Udinese. La squadra di Maurizio Sarri dovrà prestare attenzione ad un avversario in particolare. Si tratta di Lorenzo Lucca che contro il Bologna ha segnato la sua sesta rete stagionale, la quinta in casa.

Come ricorda Udineseblog, l’attaccante, ex Ajax, infatti, è andato in gol contro Genoa, Verona (doppietta), Sassuolo e Bologna al ‘Friuli’ e contro il Monza in trasferta. Per questo, domenica, per l’ultima giornata del girone di andata, la Lazio è chiamata a contenere quanto più possibile le avanzate del giocatore, che anche davanti ai biancocelesti cercherà di mantenere uno score importante.