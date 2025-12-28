Udinese Lazio, l’errore di Isaksen pesa sul pareggio: i voti del quotidiani sportivi al danese

Udinese Lazio, Isaksen è stato ‘bocciato’ dai quotidiani sportivi dopo l’errore commesso nel finale del match. Ecco i dettagli

La notte di Udine rischia di diventare un peso difficile da scrollarsi di dosso per Isaksen , un binomio che dopo l’ultima gara continua a far discutere tifosi e addetti ai lavori. Gustav Isaksen si porta addosso la responsabilità di un’occasione enorme sprecata nel finale, un episodio che avrebbe potuto cambiare radicalmente il destino della partita e regalare tre punti preziosissimi alla Lazio.

Entrato in campo all’81’ al posto di Cancellieri, Isaksen ha avuto sui piedi il pallone del definitivo 2-0 in pieno recupero. L’azione nasce da un’indecisione di Kristensen, che spalanca al danese la possibilità di presentarsi da solo davanti a Padelli. Una situazione ideale per chiudere la sfida, spegnere ogni speranza dell’Udinese e blindare il successo biancoceleste. Invece, l’epilogo è amarissimo: Isaksen si fa ipnotizzare dal portiere friulano, che riesce a deviare la conclusione in calcio d’angolo.

Quell’errore pesa come un macigno, perché pochi minuti più tardi arriva il pareggio dell’Udinese firmato da Davis, che fissa il risultato sull’1-1. Al netto delle polemiche arbitrali e delle proteste seguite alla rete dei padroni di casa, l’episodio che coinvolge Isaksen resta centrale nell’analisi della gara. Con un pizzico di freddezza in più, la Lazio avrebbe potuto tornare a Roma con due punti in più in classifica e con tutt’altro morale.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Non è la prima volta che Gustav Isaksen mostra difficoltà sotto porta. L’esterno danese continua a faticare nel momento decisivo, quando serve lucidità e cattiveria per trasformare le occasioni in gol. Questo limite sta diventando un tema ricorrente e rischia di frenare la sua crescita all’interno del progetto tecnico biancoceleste. La sensazione è che Isaksen sia ancora alla ricerca della piena fiducia, sia mentale che realizzativa, necessaria per incidere davvero.

I giudizi dei principali quotidiani sportivi riflettono una prestazione considerata insufficiente. Il Corriere dello Sport assegna a Isaksen un 5, stesso voto della Gazzetta dello Sport. Ancora più severo Il Messaggero, che scende a un 4, mentre il Corriere della Sera si allinea al 5. Valutazioni che sottolineano come l’errore sotto porta abbia inciso più di qualsiasi altra giocata.

Ora la palla passa allo stesso Isaksen, chiamato a reagire sul campo. Per Isaksen questo momento può trasformarsi in un bivio: lasciarsi condizionare dagli errori oppure usarli come spinta per crescere e dimostrare di poter essere decisivo nei momenti che contano davvero.