Udinese Lazio, Colombo bocciato da tutti i quotidiani: i voti al direttore di gara dopo il match di ieri

Udinese Lazio, Colombo non ha convinto neanche i giornali. I quotidiani sportivi hanno bocciato dando solo insufficienze al direttore di gara

La sfida Udinese Lazio ha lasciato strascichi pesanti, soprattutto sul fronte arbitrale. Una serata decisamente negativa per il direttore di gara Colombo, finito al centro delle polemiche per una gestione che ha sollevato forti proteste in casa biancoceleste. L’ennesimo episodio controverso ha acceso la rabbia della società capitolina, che dopo il match ha scelto la linea del silenzio stampa, accompagnandola però con un comunicato ufficiale molto duro nei confronti delle recenti decisioni arbitrali, considerate ormai troppo frequenti e penalizzanti per il cammino della squadra.

L’episodio chiave di Udinese Lazio è arrivato nei minuti finali, quando il tocco di braccio di Davis, precedente al gol del pareggio friulano, non è stato giudicato punibile. Una scelta che ha fatto infuriare l’ambiente laziale, soprattutto per il concetto di “immediatezza” dell’azione. Secondo la direzione arbitrale, il tempo trascorso tra il contatto e la rete sarebbe stato sufficiente per non invalidare il gol. Un’interpretazione che, però, non ha convinto né la Lazio né gran parte degli osservatori.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Paradossalmente, proprio questo torto ha avuto l’effetto di ricompattare il gruppo biancoceleste. Dal recente comunicato di appoggio alla classe arbitrale si è passati a una presa di posizione netta e compatta contro decisioni ritenute ingiuste. Dopo Udinese Lazio, la squadra appare determinata a voltare pagina e a concentrarsi subito sul prossimo impegno, quello contro il Napoli, in programma a pochi giorni di distanza e che aprirà il calendario del 2026. Una ripartenza immediata che la Lazio avrebbe voluto vedere applicata anche nella valutazione dell’azione incriminata.

Intanto, il dibattito si è allargato a quotidiani e media nazionali, che hanno puntato il dito non solo contro Colombo, ma più in generale contro l’intera classe arbitrale. C’è chi ha provato a difendere la decisione, sottolineando come il regolamento lasci margini di interpretazione sull’immediatezza dell’azione. Tuttavia, la maggior parte delle analisi converge su un punto: in Udinese Lazio la squadra di Sarri (o del tecnico in carica) è stata penalizzata da una valutazione discutibile, evidente anche agli occhi dei non addetti ai lavori.

Le pagelle dei principali quotidiani confermano questo giudizio severo. Il Corriere dello Sport assegna un 4,5 all’arbitro Colombo, la Gazzetta dello Sport sale appena a 5,5, mentre Il Messaggero scende a 4 e Il Tempo affonda con un pesantissimo 3. Voti che raccontano meglio di qualsiasi parola il clima che si respira dopo Udinese Lazio, una partita destinata a far discutere ancora a lungo e che ha riacceso il tema, sempre attuale, della coerenza nelle decisioni arbitrali.