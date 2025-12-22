Udinese Lazio, Sarri al lavoro per la sfida di Serie A: ecco le possibili scelte del tecnico biancoceleste

Udinese Lazio, Maurizio Sarri prepara la sfida di Serie A: le possibili scelte del tecnico biancoceleste. Le ultime

Natale si avvicina, ma in casa Lazio non c’è tempo per fermarsi. Dopo il pareggio con la Cremonese, la squadra è tornata subito al lavoro in vista della sfida di sabato a Udine. Sarri deve fare i conti con un centrocampo decimato: fuori Dele‑Bashiru impegnato in Coppa d’Africa, Rovella ancora in recupero post‑operazione, oltre agli squalificati Guendouzi e Basic. Per il croato è stato presentato ricorso, ma le possibilità di accoglimento restano minime, con una decisione attesa mercoledì.

Proprio per l’emergenza in mezzo al campo, lo staff sta valutando un cambio modulo, come già accaduto a fine settembre contro il Genoa. L’ipotesi più concreta è un 4‑4‑2 con Cataldi e Vecino davanti alla difesa e Belahyane come possibile novità, complice la mancanza di alternative. Sulle fasce tornerà Zaccagni, mentre Cancellieri dovrebbe essere confermato. Isaksen proverà a rientrare almeno per la panchina. In attacco, con Dia assente per la Coppa d’Africa, potrebbe esserci spazio per Noslin accanto a Castellanos.

Pochi dubbi invece sulla linea difensiva, che dovrebbe essere composta da Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini davanti a Provedel. La preparazione proseguirà con una doppia seduta martedì e allenamenti anche il 24 pomeriggio e il 25 mattina, prima della rifinitura prevista per venerdì.

