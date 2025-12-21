News
Udinese Lazio, la probabile formazione dei biancocelesti: ancora emergenza per Sarri, i dettagli
La Lazio si prepara a chiudere il 2025 con l’ultima gara dell’anno solare, in programma al Bluenergy Stadium contro l’Udinese di Runjaic. Sarri dovrà ancora fare i conti con un’emergenza prolungata: mancheranno Basic e Guendouzi per squalifica, mentre Dele‑Bashiru e Dia sono già partiti per la Coppa d’Africa. Rovella è sulla via del recupero dopo l’operazione per la pubalgia. Tornerà invece Zaccagni, mentre Isaksen resta in dubbio e proverà a rientrare dopo l’infortunio rimediato contro il Bologna.
In difesa non sembrano esserci particolari incertezze: Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini dovrebbero agire davanti a Provedel. Le scelte più delicate riguardano il centrocampo, dove Sarri ha a disposizione soltanto Vecino, Cataldi e Belahyane. Le opzioni sono due: confermare il 4‑3‑3 con tutti e tre titolari, oppure virare sul 4‑4‑2 lasciando fuori il marocchino.
In attacco Cancellieri è pronto a riprendersi la fascia destra, mentre a sinistra tornerà Zaccagni dal primo minuto. Resta aperto il ballottaggio per il ruolo di centravanti, con Castellanos e Noslin in corsa per una maglia da titolare.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Belahyane; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.
