Udinese Lazio, le probabili formazioni per la sfida delle 18! Sarri prepara la sorpresa a Runjaic: i dettagli

Udinese Lazio, le probabili formazioni per la partita valida per la 17a giornata di Serie A! Sarri sorprende Runjaic: le ultime



La Lazio chiude il 2025 con la sfida sul campo dell’Udinese di Runjaic, una gara che Sarri affronta ancora in piena emergenza. Il tecnico deve rinunciare agli squalificati Basic e Guendouzi, a Dele-Bashiru e Dia impegnati in Coppa d’Africa, e a Rovella, ancora in recupero dopo l’operazione per la pubalgia. Tornano però disponibili Zaccagni, dopo il rosso rimediato contro il Parma, e Isaksen, finalmente recuperato. In difesa non dovrebbero esserci sorprese: Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini agiranno davanti a Provedel.

A centrocampo, nonostante le assenze, Sarri potrebbe confermare il 4-3-3 con Vecino, Cataldi e Belahyane, anche se l’ipotesi di un assetto a due resta sul tavolo. In attacco, il tridente dovrebbe vedere Cancellieri a destra, Zaccagni a sinistra e Castellanos nel ruolo di centravanti, favorito su Noslin per partire dal primo minuto.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All.: Runjaic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Belahyane; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.

