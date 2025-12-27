News
Udinese Lazio, le probabili formazioni per la sfida delle 18! Sarri prepara la sorpresa a Runjaic: i dettagli
Udinese Lazio, le probabili formazioni per la partita valida per la 17a giornata di Serie A! Sarri sorprende Runjaic: le ultime
La Lazio chiude il 2025 con la sfida sul campo dell’Udinese di Runjaic, una gara che Sarri affronta ancora in piena emergenza. Il tecnico deve rinunciare agli squalificati Basic e Guendouzi, a Dele-Bashiru e Dia impegnati in Coppa d’Africa, e a Rovella, ancora in recupero dopo l’operazione per la pubalgia. Tornano però disponibili Zaccagni, dopo il rosso rimediato contro il Parma, e Isaksen, finalmente recuperato. In difesa non dovrebbero esserci sorprese: Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini agiranno davanti a Provedel.
A centrocampo, nonostante le assenze, Sarri potrebbe confermare il 4-3-3 con Vecino, Cataldi e Belahyane, anche se l’ipotesi di un assetto a due resta sul tavolo. In attacco, il tridente dovrebbe vedere Cancellieri a destra, Zaccagni a sinistra e Castellanos nel ruolo di centravanti, favorito su Noslin per partire dal primo minuto.
UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All.: Runjaic.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Belahyane; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello
News
Udinese Lazio 0-0 LIVE: inizia la ripresa!
Udinese Lazio LIVE: la cronaca e diretta del match dei biancocelesti contro i bianconeri La Lazio vuole fare un balzo...
Rivali Lazio, Palladino pronto ad affrontare lo scontro diretto. Ecco le parole del mister nerazzurro
Rivali Lazio, sentite cosa ha detto l’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino? La situazione In vista della prossima giornata di campionato e...
Calciomercato Lazio, Fabiani stupisce tutti: «Insigne, Tavares e prossimi colpi. Vi svelo tutto!»
Calciomercato Lazio, Fabiani fa chiarezza prima di Udinese-Lazio.Il direttore sportivo biancoceleste spegne le voci su Castellanos, Insigne e Nuno Tavares...
Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.