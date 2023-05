Udinese Lazio: lui scalpita, ma Sarri lo esclude di nuovo. La scelta di formazione che riguarda il reparto d’attacco

Come scrive questa mattina Il Messaggero davanti pochi dubbi di formazione per Maurizio Sarri in vista di Udinese-Lazio.

Pedro scalpita, ma intravede un’altra esclusione. Felipe Anderson e Zaccagni (alla ricerca del primo gol all’Udinese) sono favoriti, ovviamente ai lati di Immobile.