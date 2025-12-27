Udinese Lazio, Sarri valuta una sorpresa a centrocampo: un cambio ruolo per sopperire all’emergenza. Le ultime

Udinese Lazio, Sarri potrebbe decidere di puntare forte su Patric a centrocampo vista l’emergenza. I dubbi saranno sciolti a breve

La sfida Udinese Lazio si avvicina e per Maurizio Sarri non arrivano buone notizie. Il tecnico biancoceleste dovrà affrontare la trasferta friulana in una situazione di vera e propria emergenza, soprattutto a centrocampo, reparto chiave nel suo sistema di gioco. Le assenze si accumulano e le scelte diventano obbligate, rendendo la preparazione della gara contro l’Udinese particolarmente complessa.

Nel match Udinese Lazio, il centrocampo capitolino sarà infatti privo di diversi elementi fondamentali. Toma Basic e Matteo Guendouzi non saranno della partita a causa della squalifica, lasciando un vuoto importante sia in termini di dinamismo sia di qualità. A queste defezioni si aggiunge l’assenza di Dele-Bashiru, impegnato con la propria nazionale in Coppa d’Africa, competizione che sta sottraendo uomini preziosi a molti club europei. Completa il quadro Nicolò Rovella, fermo da tempo per infortunio e considerato un lungodegente: il suo rientro è previsto non prima della prima metà di gennaio.

In vista di Udinese Lazio, Sarri potrà dunque contare solo su tre centrocampisti di ruolo: Danilo Cataldi, Matías Vecino e Reda Belahyane. Una coperta cortissima che obbliga l’allenatore a gestire con grande attenzione uomini e risorse. Cataldi rappresenta l’equilibrio e la conoscenza del sistema, Vecino garantisce esperienza e inserimenti, mentre Belahyane è l’incognita. Il giovane centrocampista, infatti, non ha trovato grande spazio negli ultimi mesi e non ha ancora conquistato pienamente la fiducia del Comandante.

Eppure, proprio la gara Udinese Lazio potrebbe trasformarsi in un’occasione. Sarri, noto per la sua capacità di valorizzare giocatori inizialmente considerati marginali, potrebbe decidere di rivalutare Belahyane, magari concedendogli una chance dal primo minuto o a gara in corso. La storia recente di Toma Basic insegna che, con pazienza e lavoro, anche chi parte indietro nelle gerarchie può ritagliarsi un ruolo importante.

Dal punto di vista tattico, Udinese Lazio rischia di essere una partita di grande sacrificio per i biancocelesti. Il centrocampo dovrà garantire compattezza, ridurre gli spazi e aiutare la difesa contro una squadra fisica e organizzata come quella friulana. In un momento così delicato, la Lazio è chiamata a stringere i denti e a dimostrare di saper reagire alle difficoltà.

La sfida Udinese Lazio, dunque, non sarà solo una partita di campionato, ma anche un banco di prova per la profondità della rosa e per la capacità di Sarri di adattarsi alle emergenze, trasformando le assenze in nuove opportunità.