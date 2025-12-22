Avversari
Udinese Lazio, tutti i numeri in casa dei bianconeri: ultima trasferta del 2025 per i biancocelesti
Udinese Lazio, statistiche e precedenti in casa bianconera: si chiude il 2025 in viaggio per la Lazio. Tutti i numeri
La sfida tra Udinese e Lazio si avvicina e, con essa, l’ultima trasferta del 2025 per la squadra biancoceleste. Uno sguardo ai numeri alla Dacia Arena aiuta a capire cosa aspettarsi da questo confronto.
NOTA CLUB – “La squadra di Sarri si prepara ad affrontare l`Udinese.
Una partita che vede i numeri a favore della Lazio: su 46 gare di Serie A a Udine infatti, i biancocelesti hanno vinto 19 volte, l`ultima per 1-2 nel gennaio 2024.
Completano il dato 13 pareggi (manca dall`1-1 del febbraio 2022) e 14 sconfitte (la più recente è il 2-1 dell`agosto 2024). Sono inoltre 67 i gol realizzati dai capitolini, contro i 62 dei bianconeri.
Precedenti totali: 104 (47 vittorie Lazio, 28 pareggi, 29 vittorie Udinese)
Ultima vittoria Lazio: 1-2 (07.01.2024)
Ultima vittoria Udinese: 2-1 (24.08.2024)
Ultimo pareggio: 1-1 (10.03.2025)
Gol totali Lazio: 158
Gol totali Udinese: 124
Capocannoniere della sfida: Antonio Di Natale 12 gol
Vittorie con più gol realizzati in A a Udine: 0-4 Lazio (1953) – 5-0 Udinese (1984)”.
LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste
News
Udinese Lazio, tutti i numeri in casa dei bianconeri: ultima trasferta del 2025 per i biancocelesti
Udinese Lazio, statistiche e precedenti in casa bianconera: si chiude il 2025 in viaggio per la Lazio. Tutti i numeri...
Lazio, che ricordi! Nel 2019 la Lazio conquistò la Supercoppa Italiana a Riyad: era il 22 dicembre
Lazio, torna alla mente il 22 dicembre 2019: a Riyad i biancocelesti alzarono la Supercoppa Italiana Il 22 dicembre 2019,...
Lazio Cremonese, primo volo per Flaminia all’Olimpico. Il falconiere Giacomo Garruto poetico e commosso nel messaggio verso l’aquila: ecco cosa ha scritto
Lazio Cremonese, primo volo per Flaminia all’Olimpico. Il falconiere Giacomo Garruto poetico e commosso nel rivivere l’evento L’era di Flaminia...
Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.