 Udinese Lazio, tutti i numeri in casa dei bianconeri: ultima trasferta del 2025 per i biancocelesti
Connect with us

Avversari

Udinese Lazio, tutti i numeri in casa dei bianconeri: ultima trasferta del 2025 per i biancocelesti

Published

3 secondi ago

on

By

Lazio Udinese

Udinese Lazio, statistiche e precedenti in casa bianconera: si chiude il 2025 in viaggio per la Lazio. Tutti i numeri

La sfida tra Udinese e Lazio si avvicina e, con essa, l’ultima trasferta del 2025 per la squadra biancoceleste. Uno sguardo ai numeri alla Dacia Arena aiuta a capire cosa aspettarsi da questo confronto.

NOTA CLUB – “La squadra di Sarri si prepara ad affrontare l`Udinese.

Una partita che vede i numeri a favore della Lazio: su 46 gare di Serie A a Udine infatti, i biancocelesti hanno vinto 19 volte, l`ultima per 1-2 nel gennaio 2024.

Completano il dato 13 pareggi (manca dall`1-1 del febbraio 2022) e 14 sconfitte (la più recente è il 2-1 dell`agosto 2024). Sono inoltre 67 i gol realizzati dai capitolini, contro i 62 dei bianconeri.

Precedenti totali: 104 (47 vittorie Lazio, 28 pareggi, 29 vittorie Udinese)

Ultima vittoria Lazio: 1-2 (07.01.2024)

Ultima vittoria Udinese: 2-1 (24.08.2024)

Ultimo pareggio: 1-1 (10.03.2025)

Gol totali Lazio: 158

Gol totali Udinese: 124

Capocannoniere della sfida: Antonio Di Natale 12 gol

Vittorie con più gol realizzati in A a Udine: 0-4 Lazio (1953) – 5-0 Udinese (1984)”.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.