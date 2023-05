Udinese-Lazio, i tifosi non si fermano: il dato sui tagliandi venduti per il settore ospiti

Tutto pronto per la sfida di domenica tra Udinese e Lazio, partita fondamentale per la squadra biancoceleste.

Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, sarà previsto un nuovo esodo biancoceleste in quel del Friuli, dal momento che sono rimasti soltanto 250 tagliandi sui 1100 disponibili per assistere al match.