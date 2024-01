Udinese-Lazio, ecco quando parlerà Cioffi in conferenza stampa: data e orario. Tutti i dettagli

La Lazio è pronta a scendere in campo, la prima sfida del 2024 sarà contro l’Udinese il 7 gennaio è in programma alle 15.

Per l’occasione, come riporta il sito ufficiale del club friulano, in conferenza stampa parlerà il tecnico Gabriele Cioffi. L’appuntamento è alla vigilia della gara, sabato 6 gennaio alle 14:00 presso presso la sala stampa dello stadio.