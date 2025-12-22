 Udinese Lazio: su Dazn svelata la squadra di telecronisti scelta per raccontare il match
Udinese Lazio: su Dazn svelata la squadra di telecronisti scelta per raccontare il match

2 ore ago

Udinese Lazio: su Dazn svelata la squadra di telecronisti che guiderà il racconto del match, tra analisi, commento tecnico

La Lazio si prepara all’ultima giornata di campionato del 2025, attesa sabato 27 dicembre sul campo dell’Udinese. Il calcio d’inizio è fissato alle 18 e i biancocelesti, reduci dal pareggio contro la Cremonese, cercano punti preziosi per chiudere al meglio l’anno e avvicinarsi alla zona Europa, obiettivo dichiarato della squadra.

La sfida non sarà semplice, ma la Lazio potrà contare su un sostegno importante: i tifosi hanno esaurito in poche ore i biglietti del settore ospiti, garantendo una presenza calorosa anche in trasferta. Un supporto che potrebbe rivelarsi decisivo per gli uomini di Sarri in un match che si preannuncia combattuto.

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. A raccontare l’incontro ci sarà la telecronaca di Ricky Buscaglia, affiancato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini, per una copertura completa di un appuntamento che chiude il 2025.

