Udinese Lazio, chi racconterà la sfida su Dazn? Annunciati i telecronisti e gli inviati per la sfida di sabato alle 18

Udinese Lazio, cresce l’attesa per gli uomini di Sarri. Intanto Dazn ha ufficializzato chi racconterà la sfida di sabato con fischio d’inizio alle 18

Udinese Lazio sarà una delle sfide più interessanti dell’ultima giornata di campionato del 2025. I biancocelesti chiuderanno l’anno solare con una trasferta tutt’altro che semplice, affrontando i friulani sabato 27 dicembre con calcio d’inizio fissato alle ore 18. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, ma soprattutto per la Lazio, chiamata a raccogliere punti preziosi per restare agganciata alla corsa europea.

La squadra di Sarri arriva a Udinese Lazio dopo il pareggio ottenuto contro la Cremonese, un risultato che ha lasciato sensazioni contrastanti. Da un lato la solidità mostrata in campo, dall’altro la consapevolezza di aver lasciato per strada due punti che potevano pesare nella lotta per la zona Europa. Proprio per questo motivo, la gara del Bluenergy Stadium assume un valore ancora più significativo: chiudere l’anno con un successo darebbe slancio e fiducia in vista del 2026.

Affrontare l’Udinese in trasferta non è mai semplice. Il campo friulano rappresenta storicamente un ostacolo complicato, grazie a un ambiente caldo e a una squadra che sa rendersi pericolosa soprattutto tra le mura amiche. In Udinese Lazio, i biancocelesti dovranno mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti, evitando cali di tensione che potrebbero rivelarsi decisivi.

Un fattore che potrebbe fare la differenza è senza dubbio il sostegno dei tifosi laziali. Nonostante la trasferta, l’entusiasmo del pubblico biancoceleste non è mancato: in poche ore dall’apertura della vendita, i tagliandi del settore ospiti sono andati esauriti. Un segnale chiaro di quanto la piazza creda ancora negli obiettivi stagionali. La spinta dei sostenitori sarà fondamentale per Sarri e i suoi uomini in una partita delicata come Udinese Lazio.

Dal punto di vista tattico, la Lazio cercherà di imporre il proprio gioco, puntando sul possesso palla e sulla qualità degli uomini chiave. L’Udinese, dal canto suo, proverà a sfruttare l’intensità e le ripartenze per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Ne potrebbe nascere una sfida equilibrata, combattuta e ricca di duelli individuali.

Per chi non potrà essere allo stadio, Udinese Lazio sarà trasmessa in diretta su DAZN. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia, affiancato da Emanuele Giaccherini nel ruolo di commento tecnico. Una copertura completa per un match che chiude il 2025 e che potrebbe dire molto sulle ambizioni future della Lazio.