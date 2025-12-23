Udinese Lazio, la designazione arbitrale del match di sabato alle 18: ecco chi dirigerà la sfida

Udinese Lazio, toccherà a Colombo dirigere il match di sabato 27 alle ore 18. Ecco la designazione completa dell’ultima sfida del 2025

La Lazio contro l’Udinese per ritrovare la vittoria e continuare la sua risalita in classifica. E’ stato annunciato l’arbitro che dirigerà il match di sabato 27 dicembre con fischio d’inizio alle ore 18.

Di seguito la designazione completa:

La direzione della gara, si legge sul sito dell’AIA, è stata affidata a Colombo che sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Fontemurato. Il IV Uomo è Ayroldi, al VAR Gariglio e all’AVAR Chiffi.