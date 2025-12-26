 Udinese Lazio, biancocelesti al lavoro per la sfida contro i bianconeri: ecco tutti gli aggiornamenti da Formello
Lazio
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Udinese Lazio, biancocelesti al lavoro verso la sfida di Serie A: ecco tutte le novità emerse da Formello, i dettagli

La Lazio non si è fermata nemmeno a Natale e Santo Stefano: la squadra ha svolto questa mattina la rifinitura a Formello prima della partenza per Udine. Sarri deve fronteggiare un’emergenza soprattutto a centrocampo, dove mancheranno ancora Rovella, fermo ai box, e Dele‑Bashiru, impegnato in Coppa d’Africa. A loro si aggiungono gli squalificati Guendouzi e Basic, con il croato che sconterà il secondo turno di stop. Gli unici centrocampisti disponibili restano Vecino, Cataldi e Belahyane.

Proprio per questo il tecnico biancoceleste sta valutando un cambio di modulo, inserendo un uomo in più in attacco e lasciando inizialmente Belahyane in panchina. Noslin è pronto ad affiancare Castellanos come seconda punta. Sulle fasce, Zaccagni è l’unico certo del posto a sinistra, mentre a destra Cancellieri è favorito su Isaksen, appena rientrato dall’infortunio all’adduttore e destinato a partire dalla panchina pur essendo convocato.

In difesa non sono previste novità rispetto alla gara con la Cremonese: Marusic e Pellegrini agiranno sulle corsie, con Gila e Romagnoli al centro. Tra i pali ci sarà ancora Provedel, l’unico giocatore della rosa sempre titolare in campionato.

LAZIO – Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi; Cancellieri, Noslin, Zaccagni; Castellanos. All. Sarri.

