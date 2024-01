Udinese, l’amarezza di Kamara: «E’ una sconfitta che fa male per la corsa salvezza»

Udinese, il giocatore friulano commenta con l’amaro in bocca la sconfitta di questo pomeriggio con la Lazio

PAROLE – La sconfitta fa male, vogliamo vincere ma guardiamo alla prossima settimana. Andiamo a Firenze per rifarci. La sconfitta fa male perché se avessimo vinto questa partita sarebbe stato diverso, ma lavoriamo duramente.

Nel primo tempo non abbiamo giocato al massimo delle nostre possibilità, dobbiamo essere più concentrati. Il secondo tempo è andato molto meglio. Sono felice perché la prima stagione all’Udinese e sento che sto migliorando. Stiamo lavorando più offensivamente, penso che dobbiamo insistere così per fare meglio.

Non so se il pareggio sarebbe stato giusto, ma la sconfitta fa male. Abbiamo bisogno di punti per rimanere in Serie A. Nonostante il dispiacere rimaniamo concentrati. Non so come mi valuto, la squadra è più importante del singolo. Con la sconfitta non penso alla mia partita, ma alla squadra. Preferisco vincere che giocare bene. In casa vogliamo vincere sempre, contro il Bologna è stato incredibile. Manteniamo la positività per lavorare bene in settimana e provare a vincere la prossima