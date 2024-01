Udinese, in entrata un difensore dall’Argentina: il giocatore è pronto a firmare col club friulano. Le ultime

L’Udinese sarà la prossima avversaria della Lazio. Il club friulano è vicino a perdere Samardzic direzione Napoli. In entrata invece il club sta per accogliere un difensore dall’Argentina: come riporta Radio la Red, il giocatore è Lautaro Giannetti ed è già pronto a firmare per la società da svincolato.

Il centrale ha doppio passaporto argentino e italiano e ha concluso la propria esperienza al Velez, di cui era capitano.