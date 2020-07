Udinese, con la Samp quattro in diffida: rischiano di saltare la Lazio

L’Udinese affronta in casa la Sampdoria col pericolo diffidati: tre titolarissimi rischiano di saltare la Lazio.

Dopo le roboanti vittorie esterne senza subire gol con Roma e SPAL, l’Udinese di Gotti affronta la Sampdoria per chiudere il discorso salvezza in vista della partita con la Lazio. I friulani sono tornati a respirare grazie ad un’asse centrale della squadra in forma straripante: trascinati da De Paul e Fofana e dai gol di Kevin Lasagna, i bianconeri hanno retto alla grande anche in difesa.

Contro i blucerchiati la sfida forse più importante della stagione, un vero e proprio scontro diretto. Che potrebbe togliere a Gotti dei pilastri per la partita contro la Lazio. Fofana, Troost Ekong, Okaka e Nestorovski sono infatti diffidati e al primo giallo verranno squalificati dal Giudice Sportivo. Sarà certamente out per infortunio Rolando Mandragora, che ha finito la stagione.