Udinese, Cioffi parla di Samardzic: «È cresciuto, mi è arrivato all’orecchio che…». Le parole del tecnico

Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Bologna. L’allenatore si è soffermato sugli infortunati facendo il punto della situazione considerando anche il prossimo impegno contro la Lazio. Infine ha parlato anche di Samardzic, nome ritornato in voga in casa biancoceleste. Queste le parole.

PAROLE– «Zemura è ancora fuori, non siamo ancora riusciti a recuperarlo, così come ha preso una botta forte Pafundi e non sarà a disposizione ».

SAMARDZIC– «È cresciuto, mi è arrivato all’orecchio che qualcuno ha detto che non ho un buon rapporto con lui, non so da dove sia nata la cosa, io semplicemente voglio il massimo da tutti e chi sta meglio gioca, le scelte le faccio io ».