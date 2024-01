Udinese, Cioffi: «La Lazio è una squadra che lavora tanto. Forse il loro gioco non è ancora sarriano, ma…». Le parole del tecnico

L’ Udinese è pronto a scendere in campo in vista della sfida contro la Lazio in programma domenica 7 gennaio alle 15.00. In vista della sfida il tecnico dei friulani Cioffi è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia.

PAROLE– «La Lazio è una squadra che ha passato un girone di Champions con Atletico e Celtic, è una squadra che lavora tanto, anche sui piazzati sfruttandoli di più. Magari non è sarriano ancora il loro gioco, ma l’attenzione nostra sarà massimale ».

SU ZEMURA E SAMARDZIC– «Zemura ha avuto un infortunio delicato, tornerà con noi settimana prossima e quindi se risponde bene essere a disposizione per Firenze. Samardzic? Io alleno i giocatori che ho, Samardzic lo alleno e ho visto il solito Samardzic, non vedo perché non dovrebbe essere convocato o non dovrebbe giocare ».