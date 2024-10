Twente Lazio, biancocelesti pronti a sfatare il tabù: i precedenti in Olanda

Twente Lazio, nelle ultime 3 notti europee in Olanda sono arrivate 3 sconfitte per i biancocelesti. I precedenti

La Lazio gioca questa sera contro il Twente. I successi contro Dinamo Kiev e Nizza hanno dato fiducia agli uomini di Baroni.

La Lazio, però, deve anche fare i conti con i precedenti del passato in quanto, come scrive la Gazzetta dello Sport, nelle ultime 3 notti europee in Olanda sono arrivate 3 sconfitte per i biancocelesti, rispettivamente contro Feyenoord (per ben 2 volte) e AZ.