Twente, Unnerstall: «Penso che abbiano giocato bene in dieci uomini. La Lazio non ci ha messo sotto»

Twente, le parole del giocatore espulso dieci minuti dopo il calcio d’inizio. Ecco cosa ha detto

Lars Unnerstall giocatore del Twente, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per raccontare com’è andata la gara con la Lazio.

PAROLE– «Ho cercato di tirare indietro la gamba, ma sono arrivato un po’ troppo tardi e l’ho colpito. Speravo ancora che il giocatore della Lazio fosse in fuorigioco, ma non lo era. È molto frustrante non poter aiutare la squadra. Sai di aver reso le cose più difficili per i ragazzi con il cartellino rosso. Non lo si vuole. Ma penso che abbiano giocato bene in dieci uomini. La Lazio non ci ha messo sotto »