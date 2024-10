Twente Lazio, Pedro tra i migliori della notte in Olanda: le pagelle dei quotidiani sportivi

Twente Lazio, le pagelle di Pedro, tra i migliori in campo nel successo dei biancocelesti in casa del Twente in Europa League

La Lazio dopo ieri sera si ritrova ancora in cima alla classifica del girone unico di Europa League: contro il Twente la squadra di Baroni si impone con un gol per tempo: nel primo tempo Pedro e nella ripresa di Isaksen. Di seguito le pagelle dell’attaccante spagnolo.

PEDRO

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Ancora una volta protagonista con un gol che sembra facile solo perché è al posto giusto al momento giusto. E sono 30 nelle coppe».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «Terzo gol in stagione, una sciocchezza rispetto a quelli contro Nizza ed Empoli. Lo fa penare solo la bandierina del guardalinee che ritarda l’esultanza. Apertura da campione per Dele-Bashiru sul 2-0 di Isaksen».

IL MESSAGGERO 7 – «Dopo la prodezza con il Nizza e il gol della vittoria contro l’Empoli, ecco la rete più facile per confermare che sarebbe stato un errore mandarlo via ad agosto come voleva il club. Baroni lo ha rivitalizzato e ora è un giocatore determinante».