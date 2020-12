Tuttosport – Tra i tifosi granata impazza l’appello: «Trump, compra il Toro!»

Tra i tifosi granata impazza l’appello: «Trump, compra il Toro!»

Nella mattinata odierna le pagine di Tuttosport danno risalto alla crisi in casa granata, complicata ulteriormente dalle contestate decisioni arbitrali del signor Abisso, che ha diretto Roma-Torino giovedì sera. Tra contestazioni, striscioni comparsi sia nella città della Mole che nella Capitale prima della sfida della formazione di Giampaolo contro i giallorossi, i sostenitori granata non si danno pace e – vedendo la squadra in coda alla Serie A con soli sei punti racimolati in 12 giornate – hanno inondato il profilo Twitter di Donald Trump “supplicandolo” di intervenire e comprare la società granata. L’ormai ex presidente USA ha ricevuto centinaia di messaggi tramite i social network, un appello che a meno di clamorosi scenari futuri rimarrà inascoltato ma che ben fotografa la non rosea situazione in casa del Toro.