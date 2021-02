Tutta la nostalgia della famiglia Ledesma: «Formello ci manca» – FOTO

In un sondaggio Instagram, la moglie di Ledesma ricorda i tempi della Lazio. Formello in cima ai luoghi che mancano di più alla coppia

Sono vividi i ricordi che legano Ledesma alla Lazio. La nostalgia e i ricordi biancocelesti includono di conseguenza l’intera famiglia dell’ex capitano biancoceleste, e sono affidati al profilo Instagram della coppia, gestito dalla moglie Marta.

In un sondaggio sui luoghi in cui i follower vorrebbero trovarsi in questo momento, un tifoso biancoceleste ha nominato Formello. La risposta della moglie di Ledesma è emblematica: «È uno dei luoghi che ci manca di più».