Turci su Provedel: «Ha segnato da centravanti vero, un gol che capita raramente» 

Turci, l’ex portiere è intervenuto ai microfoni di TMW elogiando Provedel dopo il gol messo a segno martedì contro l’Atletico

PAROLE – C’è poco da dire. Sono quei momenti esaltanti che capitano ogni tanto, una volta in carriera… o forse mai. Ha attaccato lo spazio da centravanti vero sul cross di Luis Alberto. Lui proviene dalle giovanili dell’Udinese, poi in Friuli hanno deciso diversamente e non l’hanno tenuto. Lo ricordo anche a Modena, dove non è stato esaltato fino in fondo