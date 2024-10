Turchia, Montella: «Lotta Scudetto? Ecco come andrà alla fine secondo me»

Cosi il ct della Turchia, Vincenzo Montella, su Inter Juve e sulla lotta scudetto. Ecco le sua intervista

Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, ha parlato cosi ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le sue parole:

INTER– JUVE- «Un bellissimo spot per il calcio italiano, è inusuale da noi una gara di cartello giocata così a viso aperto. È stata vista in tutto il mondo, ha regalato gol, emozioni, rimonte, prodezze»

COS’ MANCATO ALL’INTER PER VINCERE- «Ha fallito 3-4 volte il colpo del k.o. che di solito sa sferrare con concretezza e cinismo»

PERSA CATTIVERIA- «Tante stagioni ad alto livello in Italia e in Europa fanno crescere la convinzione nei propri mezzi, ma possono far tralasciare qualche particolare. Nell’Inter hanno il tempo e la capacità per resettare tutto e mi pare che le parole di Simone, molto lucide a fine partita, siano quelle di chi ha annusato un possibile problema ed è pronto a risolverlo»

LOTTA SCUDETTO– «Al di là di queste partite, il Napoli lotterà con l’Inter fino alla fine. E non lo dico per mettergli pressione ma per fargli un complimento».