Italia, presentati i numeri di maglia per la Turchia: ecco chi ha la 10

Per la gara contro la Turchia, sono stati presentati i numeri di maglia degli Azzurri: sarà Joao Pedro a vestire la numero 10

La FIGG ha diramato i numeri di maglia dell’Italia in vista della partita di questa sera per l’amichevole contro la Turchia. Spicca il nuovo 10 azzurro che per questo match sarà sulle spalle di Joao Pedro.

I NUMERI – 1 Sirigu, 17 Gollini, 21 Donnarumma, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 Biraghi, 13 Emerson, 15 Acerbi, 19 Bonucci, 23 Bastoni, 5 Locatelli, 6 Sensi, 7 Pellegrini, 8 Tonali, 10 Joao Pedro, 11 Zaniolo, 12 Pessina, 16 Cristante, 18 Barella, 9 Belotti, 14 Scamacca, 20 Zaccagni, 22 Raspadori.