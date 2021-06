Turchia Italia, Jessica all’Olimpico per sostenere Immobile – FOTO

Tra i tifosi presenti all’Olimpico c’è anche Jessica Melena, pronta a sostenere il suo Ciro Immobile: ecco le immagini

Turchia Italia, oltre a essere la sfida di apertura di quest’Europeo e il debutto della Nazionale di Mancini, rappresenta anche il ritorno dei tifosi allo stadio Olimpico.

E tra i tanti presenti c’è anche Jessica Melena, pronta a sostenere il suo Ciro Immobile, titolare nel match odierno. Ma non è lei l’unica wags biancoceleste presente. Infatti c’è anche Claudia, la fidanzata di Francesco Acerbi e che tra l’altro sta per diventare mamma. Insomma, due tifose a dir poco d’eccezione per i due azzurri.