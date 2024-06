Tudor via dalla Lazio (Sky), può RESTARE in serie A! Spunta quell’ipotesi per il futuro

Tudor, il tecnico croato è in bilico con la Lazio e in caso di addio potrebbe comunque restare in serie A: i dettagli

In casa Lazio a tenere banco in queste ore è il futuro di Igor Tudor, sul quale la società sta decidendo se c’è ancora posto per lui nella squadra che verrà come guida tecnica. Gianluca Di Marzio, a riguardo, ha fatto il punto della situazione collegando il tecnico croato ad un’altra squadra di A.

Si tratta del Bologna, il quale sta lavorando per l’erede di Thiago Motta praticamente ad un passo dal varcare i cancelli della Continassa, e il nome in pole position è quello di Italiano. Ma oltre l’ex tecnico della Fiorentina sul taccuino di Saputo c’è anche quello di Tudor, il quale piace molto al club in caso di dietrofront dello stesso ex viola.