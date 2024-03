Tudor Lazio, si avvicina Javorcic come vice: il tecnico rescinde col Venezia. Il comunicato del club veneto

Si sta lavorando ai membri dello staff che accompagneranno Igor Tudor in questa avventura sulla panchina della Lazio. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile approdo in biancoceleste di Ivan Javorcic, figura gradita dal tecnico croato come vice allenatore.

L’ex centrocampista, tesserato del Venezia, ha annunciato la sua rescissione di contratto con il club lagunare, pronto ad approdare nella capitale. Di seguito il comunicato:

«il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Ivan Javorcic. Giunto in laguna nell’estate del 2022, Javorcic si è seduto sulla panchina della Prima Squadra in 12 occasioni ottenendo 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Il club desidera ringraziare il tecnico per la serietà e la professionalità dimostrate»