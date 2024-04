Tudor Lazio, il tecnico vuole centrare la qualificazione europea: il calendario dà una mano ai biancocelesti. La situazione in vista delle prossime gare

La Lazio di Tudor deve cercare di chiudere il campionato con la qualificazione ad un coppa europea. Come scrive Il Messaggero, tale traguardo viene centrato consecutivamente dalla formazione biancoceleste dalla stagione 2017/18.

Il calendario, almeno sulla carta, darebbe una mano ai capitolini. Considerando le squadre tra il quarto e il decimo posto infatti il club biancoceleste è quello che di fronte si ritroverà meno scontri diretti o con le prime tre. La Lazio ha come unica partita in cui partirà sfavorita quella della penultima giornata contro l’Inter. Tutti gli altri avversari invece fanno parte (almeno per ora) della seconda metà della graduatoria. Genoa e Monza, entrambe in trasferta, saranno le gare più ostiche, mentre in casa arriveranno in ordine Verona, Empoli e Sassuolo: tre club in piena lotta salvezza.