Tudor Lazio, oggi nessun incontro con la società: il futuro resta in BILICO. Tutti gli aggiornamenti sulla situazione del tecnico croato

Come riportato da Alfredo Pedullà, nella giornata di oggi non c’è stato nessun incontro tra la Lazio ed Igor Tudor. L’allenatore si trova in Croazia e ha avuto un contatto telefonico con i dirigenti biancocelesti, durante il quale ha espresso il suo rammarico per l’addio di Kamada.

Secondo l’esperto di calciomercato la Lazio non farà follie per cercare di trattenere l’allenatore croato. In caso di dimissioni di quest’ultimo la società virerà su un altro tecnico, Italiano e Palladino i più probabili.