Tudor Lazio, il tecnico ora deve risollevare l’attacco: quei numeri fanno ben sperare

Tudor Lazio, il tecnico ora ha il compito di risollevare anche l’attacco biancoceleste: i numeri che aveva al Verona…

Igor Tudor, firmando per la Lazio, fa ritorno in Italia dopo due anni. E l’ultima annata alla guida dell’Hellas Verona fa ben sperare per un attacco da risollevare dai numeri.

Come spiega OptaPaolo, i numeri offensivi registrati dal Verona del tecnico croato nel 2021/22 si spera si possano ripetere in biancoceleste. Da settembre 2021 a maggio 2022, infatti, solamente Inter (75), Lazio (68) e Napoli (68) hanno segnato più gol della squadra guidata da Tudor (62 reti in 35 incontri).