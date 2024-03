Tudor stregato da Formello: comunicazione alla famiglia e decisione presa! Cosa sta succedendo

Igor Tudor è rimasto letteralmente stregato dal centro sportivo di Formello: comunicazione arrivata alla famiglia. Le ultime

Come riferito da Il Messaggero, Igor Tudor, nuovo tecnico della Lazio, è rimasto letteralmente stregato dal centro sportivo di Formello. Strutture moderne che permettono al tecnico di lavorare al meglio in questi ultimi due mesi.

Proprio la comodità e le bellezza del centro sportivo hanno spinto Tudor a bloccare la ricerca di un’abitazione a Roma col resto della famiglia dell’ex Verona che per il momento non arriverà in Italia rimanendo così a Spalato. Testa solo sulla Lazio.